Redactie Op1 stuurt boze brief over stoppen programma

De redactie van talkshow Op1 heeft een boze brief gestuurd aan NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Dat bevestigen een woordvoerder van de NPO en Op1-medewerkers aan de NOS, na berichtgeving in het AD. De redactie moest woensdagavond op die website lezen dat het programma na volgend jaar zomer stopt. De talkshow maakt plaats voor Khalid & Sophie.

Uit de brief, die ook op de site staat van het AD, blijkt dat de redacteuren woedend zijn over de gang van zaken. Ze voelen ze zich geschoffeerd. Volgens de briefschrijvers is het niet de eerste keer dat "de makers van dit programma zich op dergelijke onheuse, ongeïnformeerde manier" behandeld voelen. "Voor de zoveelste keer" is er niet netjes gecommuniceerd. "Er verdwenen omroepen, collega's, presentatoren en ook toen mochten we het gros van die mededelingen uit de krant halen in plaats van uit onze persoonlijke inboxen."

Pluriformiteit

De NPO kent de brief, maar kan de inhoud daarvan niet delen. Een woordvoerder noemt het terecht dat de redactie zijn zorgen uitspreekt en zegt verder dat ook de NPO zelf verrast was door het uitlekken van het nieuws. "De medewerkers hadden dit van hun werkgever en niet via de media moeten vernemen."

De NPO zegt dat er inmiddels een afspraak met de redactie is gemaakt om vragen te beantwoorden en om uitleg te geven over de gesprekken die met de omroepen zijn gevoerd.

In een persbericht op de website geeft de NPO een toelichting op het stoppen van Op1 en de keuze voor een geheel nieuwe programmering. "Vanzelfsprekend zorgt de NPO ervoor dat de pluriforme journalistieke programmering in ons aanbod ook vanaf komend najaar volledig tot zijn recht blijft komen. Dat aanbod wil de NPO vanaf het najaar 2024 verbreden, uiteraard vernieuwen, pluriform en eigentijds houden. Daarom zijn we met alle omroepen in gesprek om de journalistieke en actuele programmering te vernieuwen om aansluiting te houden met de wereld van vandaag."

'Onprofessionele aanpak'

Sven Kockelmann en Fidan Ekiz presenteerden gisteren de uitzending van Op1. Kockelmann stipte de ophef aan het begin van de uitzending aan, door de show ermee te openen. "Welkom hier aan tafel allemaal op deze voor ons wat moeilijke dag. Zeker ook voor alle medewerkers van ons programma, die gisterenavond uit de krant moesten vernemen dat het doek valt voor dit programma."

Staatssecretaris Van Weyenberg zei voor aanvang van de ministerraad dat het heel pijnlijk is om dit in te krant te moeten lezen. "Volgens mij is dat een fout. Ik meen dat de NPO dat inmiddels ook toegeeft en dat lijkt me heel terecht."