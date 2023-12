Vanavond op tv: De Verenigde Naties versus Israël • Emmen verschoof van links naar rechts • Een huis van de baas

Nederland heeft inmiddels een speciaal humanitair gezant benoemd die zich namens Nederland gaat inzetten voor acute noodhulp aan mensen in de regio. We spreken Francesca Albanese , de speciale VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden. Zij roept op tot een "krachtige reactie" van Europa op de aanvallen van Israël in Gaza.

VN-secretaris-generaal António Guterres gaf gisteren een zeldzame waarschuwing af aan de Veiligheidsraad over de situatie in de Gazastrook. Hij ziet de oorlog tussen Israël en Hamas als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Israël heeft woedend op gereageerd en beschuldigt de VN-topman van steun aan terreurgroep Hamas.

Emmen verschoof van links naar rechts

Decennialang stemden de meeste kiezers in Emmen op de PvdA, nu is de PVV er de grootste: de partij van Geert Wilders kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen 36,6 procent van de stemmen. In Emmen komen alle landelijke problemen als de toeslagenaffaire, gasboringen, groeiende armoede en migratie samen en is daarmee een microkosmos van alle nationale dossiers. Vanavond een portret van de stad.