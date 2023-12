Rotterdam onderzoekt fraude bij renovatie Boijmans, ambtenaar geschorst

De gemeente Rotterdam gaat onderzoeken of er fraude is gepleegd bij de grote renovatie van museum Boijmans van Beuningen en concertgebouw De Doelen. Na onderzoek door NRC is een ambtenaar voorlopig geschorst.

De krant schrijft op basis van interne documenten en gesprekken met betrokkenen dat er sprake was van onjuiste facturen, vage betalingen, opdrachten die niet werden uitgevoerd en offertes die pas na afronding van het werk werden ingediend. De ambtenaar zou opdrachten hebben gegund aan een installatiebedrijf dat hem ook als adviseur inhuurde.

"Er waren lange tijd in ieder geval signalen die wijzen op mogelijke corruptie en fraude bij de verbouwing van die grote kunstinstellingen. Eind 2020 was er bijvoorbeeld een kritisch memo van een medewerker", licht NRC-journalist Esther Rosenberg toe. "Maar de directie zei: 'nou, het valt allemaal wel mee, laat het maar rusten'. En het is vervolgens niet uitgezocht."

Hoofdpijndossier

De verbouwing van het Boijmans is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. Het museum sloot in 2019 voor een 7-jarige renovatie, maar zal bijna 3 jaar langer dan dat dicht blijven. De kosten liepen ondertussen op van maximaal 160 miljoen euro tot ruim 220 miljoen. Rotterdam zal die kosten grotendeels moeten betalen, omdat het gebouw van de gemeente is.

Volgens Rosenberg is er met de fraude veel geld gemoeid. "Het gaat vooral om de sloop en asbestverwijdering bij de instellingen. Dat is een klein gedeelte van het totaal, maar nog steeds gaat het om miljoenen. "

In het geval van de ambtenaar die vorige week is geschorst gaat het volgens haar om betalingen van een kwart miljoen euro. De man zou de nevenfunctie bij het installatiebedrijf niet bij de gemeente hebben gemeld. De ambtenaar zelf zegt de twee functies altijd volledig gescheiden te hebben gehouden.

Bronnen melden aan NRC dat de Rijksrecherche al een jaar mogelijke misstanden onderzoekt, maar tegen de krant zegt een woordvoerder dat er geen commentaar wordt gegeven op lopende onderzoeken.

NRC heeft morgen in de krant een uitgebreid verhaal over de zaak. De gemeente was vanmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.