Van der Lee (GroenLinks-PvdA) stelt zich kandidaat als Kamervoorzitter

Zoals verwacht stelt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee zich kandidaat om voorzitter te worden van de Tweede Kamer. In een brief aan zijn collega's schrijft hij dat er een kloof is tussen de "systeemwereld van beslissers en de leefwereld van burgers". Hij vindt dat volksvertegenwoordigers een stem moeten geven aan mensen die zich niet gehoord voelen.

Verder kan volgens Van der Lee de manier waarop de Kamer de macht controleert en de manier waarop uitvoerbare wetten tot stand komen worden verbeterd. Hij zou het een voorrecht vinden daarbij als Kamervoorzitter te mogen helpen, schrijft hij in zijn brief. Hij noemt zichzelf "een verbindend leider die ook boven partijen kan staan".

Kandidaten moeten zich uiterlijk dinsdag melden

Van der Lee (59) wordt al langer genoemd als opvolger van de opgestapte Vera Bergkamp. Hij is de eerste die bekendmaakt dat hij zich inderdaad kandidaat stelt. Andere veelgenoemde namen zijn die van PVV'er Martin Bosma en VVD'er Roelien Kamminga. Gegadigden moeten zich uiterlijk dinsdagochtend melden. De nieuwe voorzitter wordt donderdag gekozen.

Van der Lee is sinds maart 2017 Kamerlid, aanvankelijk voor GroenLinks en sinds deze week voor de gecombineerde fractie met de PvdA. Hij was onder meer voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de aardgaswinning in Groningen. Verder is hij al een van de plaatsvervangend Kamervoorzitters. Eerder werkte hij onder meer als hoofd voorlichting van GroenLinks en als campagnedirecteur van Oxfam Novib.