Reisadvies voor Parijs aangescherpt om terreurdreiging

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Parijs aangescherpt vanwege terreurdreiging. Het reisadvies voor de Franse hoofdstad is verhoogd naar geel. Dat betekent dat mensen wel naar Parijs kunnen reizen, maar dat er risico's zijn. In de rest van het land blijft het reisadvies groen, het laagste niveau.

"Houd in heel Frankrijk, en vooral in Parijs, rekening met mogelijke nieuwe gewelddadige aanvallen", meldt het ministerie, dat verwijst naar de aanval op 2 december in de buurt van de Eiffeltoren. Daarbij viel een dode en raakten enkele mensen gewond.

De dader is een man van 26 met de Franse nationaliteit, die bekendstaat als een radicale moslim. Hij werd in 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het voorbereiden van een terreuraanslag.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil verder niets kwijt over de aanpassing van het reisadvies. In Frankrijk zelf staat het dreigingsniveau sinds de aanslag op een docent in Arras in oktober op het hoogste niveau.