Belgische studio grote winnaar van Game Awards

Een Belgische ontwikkelaar is de grote winnaar geworden van The Game Awards, de belangrijkste prijzen in de gamesindustrie. Larian Studios uit Gent bracht dit jaar Baldur's Gate 3 uit, dat vannacht werd bestempeld als het beste spel van het afgelopen jaar. In totaal won het zes awards. Nooit eerder werd een game uit België zo geprezen.

Uniek aan Baldur's Gate 3 is volgens recensenten dat het enorm gedetailleerd is en zo veel verschillende verhaallijnen en dialoogopties bevat dat elke speler een compleet andere ervaring kan hebben. Dat is een van de redenen dat het wereldwijd veel perfecte scores heeft ontvangen van diverse media.

Baldur's Gate 3 is gebaseerd op het bekende rollenspel Dungeons & Dragons uit de jaren 70, dat op papier en met dobbelstenen wordt gespeeld en de laatste jaren opnieuw aan populariteit heeft gewonnen. In beide spellen kunnen mensen een eigen personage maken met unieke vaardigheden, waarmee ze een verhaallijn volgen en monsters verslaan.

Ook kreeg ontwikkelaar Larian vannacht een prijs voor de manier waarop met de spelers wordt gecommuniceerd en de regelmatige updates voor het spel. Daarnaast sleepte Baldur's Gate 3 de publieksprijs in de wacht, en de prijs voor Beste Rollenspel, Beste Performance en Beste Multiplayer, aangezien het spel zowel solo als met anderen te spelen is.

Jan Swaelens, baas van de studio in Gent, is ongelooflijk blij met de waardering, zegt hij op de Belgische Radio 1. "Het is out of this world. We zijn ongelofelijk trots, het team zit nog vol emotie. Hiermee bewijzen we dat we games van triple A-formaat kunnen afleveren en we niet hoeven onder te doen voor de grote mannen."

De publieksprijs vindt hij minstens zo belangrijk als de prijs voor Beste Spel, omdat de game samen met de spelers tot stand is gekomen. "Het spel was zes jaar in ontwikkeling, waarvan een paar jaar met een vroegtijdige toegang zodat spelers feedback konden geven terwijl wij verder aan de game werkten."

Ook beeldjes voor horrorgame

Een andere game die in de prijzen viel was Alan Wake 2, een horrorspel met detective-elementen. De ontwikkelaars mochten drie keer het podium betreden voor de prijzen voor Beste Verhaal, Beste Regie en Beste Presentatie.

