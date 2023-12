Museum de Fundatie vraagt om hulp vanwege financiële problemen

Museum de Fundatie in Zwolle zit in grote financiële problemen. Het museum, dat ook nog een locatie heeft in een kasteel tussen de dorpen Heino en Wijhe, heeft een structureel tekort van ruim 900.000 euro. De Fundatie heeft de gemeente en provincie om hulp gevraagd.

Het tekort is volgens het museum te wijten aan een reorganisatie, tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en stijgende kosten voor personeel en productie. De Fundatie is een van de grootste en bekendste musea in het oosten van het land.

Volgens directeur-bestuurder Beatrice von Bormann staat de toekomst van het museum onder druk. Het financiële tekort kan dit jaar nog uit eigen reserves worden opgevangen, maar voor 2024 en de jaren daarna is het geld op, aldus Museum de Fundatie.

Het museum ontvangt jaarlijks subsidies van de provincie (1,3 miljoen euro), de gemeente (1 miljoen) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (310.000 euro). Zwolle besloot vorig jaar om de bijdrage met 200.000 euro te verhogen om de Fundatie te helpen.

Onrustig

Het is al langere tijd onrustig bij het museum, schrijft RTV Oost. In 2022 stapte toenmalig directeur Ralph Keuning op, enkele maanden na klachten van personeel over zijn "autoritaire manier" van leidinggeven.

"Er is in het verleden veel gebeurd op het vlak van zichtbaarheid van het museum, maar de organisatie is niet meegegroeid", schrijft Von Bormann in een verklaring. Het museum heeft een herstelplan opgesteld, waarin het nadrukkelijk om meer subsidie vraagt "om de huidige problemen te kunnen oplossen".

Overijssel en Zwolle hebben adviesbureau Berenschot gevraagd om het bedrijfsplan van het museum door te lichten.

Musea in geldnood

De Fundatie is niet het enige museum dat in geldnood verkeert. Bijna de helft van de Nederlandse musea draaide in 2022 verlies.

Het Cobra Museum in Amstelveen werd vorige maand nog gered van een sluiting dankzij extra geld (1,4 miljoen euro) van de gemeente.