'Knus' WK in Nederland in 2027, of toch naar Brazilië? 'We hebben een ijzersterk bid'

Hoe kansrijk is het dat Nederland samen met België en Duitsland het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027 organiseert? Het bidbook, waarin de voetbalbonden uitleggen waarom zij de beste kandidaat zijn, is vandaag bij de FIFA ingeleverd. "Wij hebben een ijzersterk bid dat goed is voor het Nederlandse voetbal", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. Dat Oranje door is naar de finaleronde van de Nations League, net als Duitsland, helpt: "Dat zorgt voor aanzien in de voetbalwereld." Het zou Nederland veel opleveren als het WK hierheen komt. Vrouwenvoetbal zit in de lift en is dus een aantrekkelijke groeimarkt. De Europese voetbalbond UEFA becijferde dat de commerciële waarde ervan in 2033 kan worden verzesvoudigd, met een jaarlijkse waarde van 686 miljoen euro en 328 miljoen fans.

Eerdere gastlanden van het WK voetbal voor vrouwen. Frankrijk in 2019 als laatste Europese land. Zuid- Amerika organiseerde het toernooi nog nooit. - Foto: NOS

Logisch dat Nederland, Duitsland en België zich hard willen maken voor het WK, want het levert in potentie veel op. Maar er zijn meer kapers op de kust: de Verenigde Staten samen met Mexico, en Brazilië. Zuid-Afrika trok zich twee weken geleden terug. Klein is fijn Waarop ligt de focus bij het 125 pagina's tellende Nederlandse, Belgische en Duitse bid? Om te beginnen de 'knusheid', legt De Jong uit, want de drie landen liggen dicht bij elkaar en dat betekent minder ver reizen. Bij het afgelopen WK in Australië en Nieuw-Zeeland moesten er juist afstanden van duizenden kilometers per wedstrijd worden afgelegd door teams en staf. Dat past niet bij de huidige klimaatambities van de FIFA. "Bij ons kan al het vervoer binnen een straal van grofweg 300 kilometer, liefst elektrisch of per trein", aldus De Jong.

KNVB: 'Dat Oranje door is in de Nations League helpt ons bij het WK 2027 bid' - Foto: Pro Shots

Die zogeheten knusheid kan een troef zijn voor het Europese drietal. Bij de technische evaluatie door de FIFA van de bids is 70 procent gericht op infrastructuur, en 30 procent op commercie. Daaronder vallen niet alleen het aantal stadions, maar ook de beleving, het neerzetten van een echte voetbalsfeer in de steden. Dat is iets waar het Europese bid flink mee uitpakt aldus de KNVB. Ook denken De Jong en z'n voetbalbondcollega's ver over de inkomstenvereiste van 570 miljoen dollar van de FIFA heen te kunnen gaan. "We mikken op 800 miljoen, met een doorkijkje naar een miljard." Een hoop geld, maar haalbaar, denkt hij, bijvoorbeeld via tv-rechten die hij een stuk makkelijker denkt te kunnen verkopen dan Australië en Nieuw-Zeeland afgelopen zomer, die in een ongunstige tijdzone zitten voor landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Afrika. Brazilië gunfactor? Hoe sterk zijn de tegenkandidaten? De KNVB houdt er serieus rekening mee dat de Verenigde Staten en Mexico zich terugtrekken als kandidaat voor de organisatie van het WK in 2027. Zij organiseren samen met Canada in 2026 al het WK voetbal voor mannen en in 2028 zijn de Olympische Spelen in Los Angeles. En in 2025 wordt ook nog het WK voor clubs in de VS gehouden. "Het risico bestaat dat van hen het beeld ontstaat van Rupsje Nooitgenoeg", aldus De Jong.

Bia Zaneratto viert haar goal tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan vorige maand - Foto: Pro Shots

Blijft alleen Brazilië als concurrent over, het land waar stervoetbalsters als Marta en Formiga wonen. In Zuid-Amerika is nog nooit een WK voetbal voor vrouwen georganiseerd. In Europa waren er drie, waaronder dat van 2011 in Duitsland.

Correspondent Latijns-Amerika en Suriname Nina Jurna Het Braziliaanse vrouwenvoetbal is de laatste jaren steeds populairder geworden. Uit een onderzoek van afgelopen augustus blijkt dat 63 procent van de Brazilianen geïnteresseerd is in de sport. Iconen in het vrouwenvoetbal zoals Marta zijn immens populair in voetballand Brazilië. Toch gaat de meeste aandacht en dus ook het meeste geld en grote investeringen nog steeds naar het mannenvoetbal. Als Brazilië de bid wint om in 2027 het WK te mogen organiseren kan dat grote impact hebben, en bijvoorbeeld meer jonge vrouwen aantrekken voor voetbal. Want het is toch nog steeds overwegend een mannensport, en als vrouwensport nog steeds ondergewaardeerd, deels heeft dit te maken met de Braziliaanse machocultuur. De Braziliaanse voetbal bond (CBF) is positief en denkt dat Brazilië de wind mee heeft.

"Brazilië is een sterke kandidaat en een gerespecteerd voetballand", zegt De Jong. Zijn hoop is gevestigd op het overtuigen van de stemgerechtigde landen binnen de FIFA. Dat zijn er 205, waarvan hij er 103 over de streep moet zien te trekken. Maar er kan nog een addertje onder het gras zitten. Vuile handen "Een bid winnen vraagt ook wel om slimmigheden en geniepigheid", zegt sportmarketeer Guido Klomp. "Kun je uitleggen waarom het WK voetbal voor mannen naar Rusland is gegaan, naar Qatar en mogelijk in 2034 naar Saudi-Arabië?" Hij doelt op het feit dat het omstreden gastlanden zijn vanwege hun mensenrechtensituatie. Bovendien zijn de WK's aan Rusland en Qatar in 2010 toegewezen door een later bewezen corrupt bestuur. "Die bids zijn niet gewonnen op inhoud alleen. Daar spelen ook andere krachten mee. Inhoudelijk kan het Nederlandse bid kansrijk zijn. Maar je moet je wel afvragen of de tegenkandidaten op het lobby-vlak niet meer meters maken."

FIFA-baas Gianni Infantino met de wereldbeker voor vrouwen - Foto: AFP