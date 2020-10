Hoogste natuurbrand ter wereld, op de Kilimanjaro, is onder controle

De natuurbrand op de berg Kilimanjaro is onder controle, melden de Tanzaniaanse autoriteiten. Vijf dagen geleden brak de brand uit bij een van de rustpunten voor klimmers.

De brand op 'het dak van Afrika' werd bestreden door honderden brandweermensen, studenten en bewoners. Door het droge grasland en bos op de hellingen van de berg kon het vuur zich snel verspreiden.

Gisteren kon er eindelijk een blushelikopter worden ingezet. Dat was hard nodig omdat vanwege de hoogte en de harde wind de brand amper te bestrijden was. De natuurbrand heeft in totaal 95 vierkante kilometer natuur verwoest: 5 procent van het hele Kilimanjaro-park.

Toeristen

Toeristen waren in de vijf dagen dat het park in brand stond, gewoon welkom. Voor de zekerheid werd wel een aantal internationale bergbeklimmers geëvacueerd.

De Kilimanjaro, niet ver van de grens met Kenia, steekt bijna 6000 meter boven de zeespiegel uit. Elk jaar beklimmen zo'n 50.000 mensen de berg.