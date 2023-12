Onderhandelingen vroegpensioen vastgelopen, vakbonden bereiden acties voor

De toekomst van de regeling voor vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep is onzeker. Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over verlenging van de regeling, die eind 2025 afloopt. De vakbonden bereiden in verschillend sectoren acties voor.

Het gaat om de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), die in 2021 is ingevoerd. Via die regeling kunnen werknemers drie jaar voor ze de AOW-leeftijd bereiken stoppen met werken. Ze krijgen van hun werkgever tot hun pensioen 1200 euro netto per maand. Om dat inkomen aan te vullen kunnen werknemers een deel van hun pensioen eerder opnemen.

Zo'n 14.000 mensen hebben van die regeling gebruik gemaakt. Dat waren niet altijd mensen die overduidelijk een zwaar beroep hebben. Zo wordt de regeling onder meer gebruikt in de verzekeringsbranche.

'Onbereikbaar'

Werkgevers en werknemers hebben de afgelopen maanden met elkaar onderhandeld over verlenging van de regeling. Daarbij wilden ze nieuwe afspraken maken over beroepen die ervan gebruik kunnen maken. De vakbonden wilden daarnaast dat de vergoeding in de regeling omhoog gaat. Het bedrag van 1200 euro zou voor veel mensen te laag zijn.

"Deze regeling is ongunstig en dus onbereikbaar voor mensen die er echt gebruik van willen maken", zegt Jan Pieter Daems van vakbond CNV.

'Tijd van praten voorbij'

Verschillende overleggen hebben geen akkoord opgeleverd. "De tijd van praten is voorbij, er moet nu iets gebeuren voor de korte en lange termijn", stellen de bonden in een verklaring. Volgens de werkgeversorganisaties is het voorbarig dat de vakbonden niet meer verder willen praten. Er is namelijk nog niet duidelijk wat het ministerie van Sociale Zaken met het vroegpensioen wil.

De werkgevers willen het overleg op een later moment hervatten.