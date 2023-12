Rellen bij Griekse volleybalwedstrijd, agent ernstig gewond na vuurpijl in been

Een Griekse politieman is ernstig gewond geraakt nadat volleybalfans de oproerpolitie hebben aangevallen buiten de sporthal. De Griekse zender ERT zegt dat een van de relschoppers een vuurpijl afvuurde op de agent. Hij werd in zijn been geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Aanvallen met molotovcocktails en vuurpijlen

Volgens de Griekse zender gingen ongeveer 150 mensen tijdens de volleybalwedstrijd tussen de rivalen Olympiakos en Panathinaikos naar buiten. Daar bestookten zij de oproerpolitie met vuurpijlen, molotovcocktails en stenen.

Terwijl er gezocht werd naar de verdachte die de agent verwond had, werden andere toeschouwers die nog in het stadion waren binnen gehouden. De politie maakte vervolgens buiten gebruik van traangas om de situatie onder controle te krijgen. 424 mensen zijn door de Griekse politie ondervraagd om uit te zoeken of zij een aandeel hadden in de rellen.

Supportersgeweld probleem

In Griekenland is supportersgeweld al jarenlang een groot probleem. In het voetbal hebben Griekse scheidsrechters laten weten dat zij vanwege dat geweld voorlopig geen wedstrijden meer fluiten in de Super League, de hoogste voetbaldivisie van Griekenland.

Dat geweld breidt zich in Griekenland ook vaak uit naar andere sporten, zoals het volleybal en het basketbal. Zowel Olympiakos als Panathinaikos heeft ook een voetbaltak.