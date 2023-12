Hockeysters behalen monsterzege bij start Pro League, mannen onderuit

De Nederlandse hockeysters kennen een hele goede start van de Pro League. Het team van bondscoach Paul van Ass behaalde in het Argentijnse Santiago del Estero een monsterzege op Groot-Britannie: 8-0. De mannen, die ook speelden tegen Groot-Brittannië, waren minder succesvol.

Hoewel het behoorlijk warm was in Argentinië, lieten de Nederlandse hockeysters er geen gras over groeien. Yibbi Jansen was belangrijk voor de Nederlandse ploeg met drie treffers. Twee daarvan maakte ze uit een strafcorner, vroeg in de wedstrijd. Bij rust stond Oranje al op een 4-0 voorsprong, ook Freeke Moes en Pien Sanders scoorden.

Nederland, dat afgelopen zomer Europees kampioen werd, liet ook in het tweede bedrijf geen spaan heel. Weer scoorden Moes en Jansen en debutante Fay van der Elst en Luna Fokke mochten ook nog een duit in het zakje doen.

De grote overwinning geeft het team van Van Ass weer vertrouwen op weg naar de Olympische Spelen in Parijs, waar de hockeysters graag wederom een gouden medaille willen halen.

Vrijdag is de tweede wedstrijd in de Pro League voor Nederland, dan speelt de ploeg tegen Argentinië.