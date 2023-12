Sleutel voor succes Kok ligt bij haar opening: 'Zit nog veel verbetering in'

Kok is terug in Tomaszów als wereldkampioen, bij de senioren wel te verstaan. In maart veroverde ze in Thialf de wereldtitel op de 500 meter. Dit seizoen wist ze een van de vijf 500 meters in de wereldbekercyclus te winnen, in het Japanse Obihiro. Een week later in Peking werd ze ziek.

"Dat was wel een klap, ik ben even heel erg ziek geweest. Maar daarna zijn we op trainingskamp gegaan in de Spaanse zon, daar hebben we lekker kunnen fietsen. Daarna voelde ik me wel een stuk beter. Het schaatsen gaat ook beter en ik hoop dat het dit weekeinde ook goed gaat."