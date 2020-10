Stedenbanden met China? 'Het is een onbetrouwbare, ondemocratische partner'

Stedenband met China - Nieuwsuur

Bijna alle Nederlandse provincies en nog eens 36 Nederlandse gemeenten onderhouden vriendschapsbanden met regio's of steden in China. Vaak is het idee dat zo'n relatie economisch voordeel oplevert, maar dat kan botsen met gevoeligheden op landelijk niveau, bijvoorbeeld rond mensenrechten en spionage. Zo heeft de Brabantse gemeente Oosterhout vorig jaar een 'letter of intent' ondertekend met het district Chongchuan en nam het deel aan een handelsmissie naar China. Burgemeester Mark Buijs (VVD) hoopt dat overslagbedrijven in de gemeente een graantje mee kunnen pikken van een nieuwe treinverbinding met China die eindigt in Tilburg. "Die is economisch van groot belang." De lokale fractie van GroenLinks verzet zich tegen de relatie. "Wij vinden het moreel niet verantwoord", zegt raadslid Willem-Jan van der Zanden. "In China worden Oeigoeren onderdrukt en er zijn concentratiekampen. Dan moet je geen stedenband aangaan, vinden wij." Burgemeester Buijs zegt de mensenrechtensituatie in China aan de orde te hebben gesteld. "Maar dat ligt moeilijk". Deze 36 gemeenten hebben een vriendschapsband met een Chinese stad of regio:

Volgens Ties Dams, sinoloog bij instituut Clingendael, kan een lokaal economisch belang botsen met relaties op nationaal niveau. Het is volgens Dams ook moeilijk helder te krijgen met wie lokale bestuurders nu eigenlijk praten in China. Regionale overheden worden er strak aangestuurd door de Communistische Partij. "Lokale Nederlandse bestuurders kunnen dat niet goed doorzien."

Zorgen over expansiedrift Ook Heerenveen heeft een relatie met een Chinese stad: de miljoenenstad Hefei. Chinese investeerders hebben inmiddels een meerderheidsaandeel in kindervoedingproducent Ausnutria verkregen. Het bedrijfscomplex in Heerenveen wordt nu in omvang verdubbeld. Melkboeren in de regio maken zich zorgen over de expansiedrift van de Chinezen. Sjoerd Galema, melkveehouder en regiovoorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vreest dat de inkomsten van producten zoals kaas en babyvoeding straks naar China stromen doordat het land zélf die producten gaat maken. "Chinezen staan bekend om het roven van grondstoffen in Afrika. Waarom zou het hier anders zijn voor Nederlandse melk?" Galema hoopt dat de EU meer strategische sectoren gaat aanwijzen waar Chinese invloed wordt beperkt, zoals nu al gebeurt bij de technische infrastructuur. Ook de melkindustrie moet worden beschermd, vindt hij. Dat de vriendschapsband met Hefei niet garant staat voor een succesvolle samenwerking blijkt vlakbij Ausnutria. Daar ligt de bouw van een melkpoederfabriek op het bedrijventerrein al jaren stil na een conflict tussen de Chinese investeerders en de Nederlandse aannemer.

Quote Het Rijk moet de stedenbanden coördineren en eventuele schandalen managen. Een gemeente kan dat echt niet. Ties Dams, sinoloog Clingendael