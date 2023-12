NBA Cup krijgt met LeBron James gedroomde finalist

De nieuwe NBA Cup krijgt met LeBron James en Los Angeles Lakers gedroomde een gedroomde finalist. De grote ster van het basketbal blonk met 30 gescoorde punten uit in de halve finale van de New Orleans Pelicans, die met 133-89 werd gewonnen. Het is voor de 38-jarige LeBron James mogelijk de laatste kans op een prijs. Dat James in gevecht is met Vadertje Tijd bleek niet in de wedstrijd tegen de New Orleans Pelicans. De topscorer aller tijden wist ook nu weer makkelijk zijn punten te maken. In minder dan driekwart wedstrijd scoorde hij zijn 30 punten. Bij alle vier zijn pogingen een driepunter te noteren was hij trefzeker. Ook noteerde hij vijf rebounds en acht assists. Halverwege het derde kwart ging James naar de kant, om rust te nemen. Zonder James werd de finale daarna definitief veiliggesteld.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Lakers nemen het zaterdag in die finale op tegen de Indiana Pacers, zij versloegen de Milwaukee Bucks met 128-119. Voor Indiana Pacers is dat een unieke kans op een prijs. De club werden nog nooit kampioen en de NBA Cup is de eerste kans op een prijs. In die wedstrijd tegen de Milwaukee Bucks nam Tyrese Haliburton zijn ploeg bij de hand met 27 punten en 15 assist. Haliburton was trots op de overwinning van zijn team. "We spelen op de juiste manier en we shockeren de wereld op dit moment, dat zullen we blijven doen." Eerste editie groot succes De NBA Cup is een nieuw toernooi in Amerika en is tot nu toe een groot succes. Waar het grote publiek vaak wacht tot de play-offs beginnen en Amerikanen in deze tijd van het jaar vooral druk zijn met American football, trekt de grootste basketbalcompetitie van de wereld met deze NBA Cup alle aandacht naar zich toe Kijkcijfers schoten in de duels die telden voor de NBA Cup met 20 tot 25 procent omhoog en ook stadionbezoeken waren nog nooit zo hoog in deze tijd van het jaar.

LeBron James in actie tijdens de halve finale van de NBA Cup - Foto: Reuters