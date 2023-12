Wekdienst 8/12: 30 kilometer in meeste straten Amsterdam • Paarse Vrijdag

Goedemorgen! In Amsterdam mogen automobilisten vanaf vandaag op veel plekken maximaal 30 kilometer per uur rijden en scholieren in het land trekken iets paars aan om zich solidair te tonen met de lhbti-gemeenschap,

Eerst het weer: in de ochtend valt in het midden en oosten van het land regen. 'Op sommige plekken kan er wat natte sneeuw vallen. Vanmiddag wordt het droog met in het westen ook wat zon. Het wordt 5 tot 9 graden. Vanavond en vannacht wint zachte lucht verder terrein en wordt het niet kouder dan 4 tot 7 graden.