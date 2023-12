30 kilometer in bijna heel Amsterdam is veiliger, maar het levert ook geld op

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen waren in 2020 27 miljard euro, berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). Het is een schatting, de bandbreedte is 15 tot 36 miljard euro. Andere maatschappelijke kosten van verkeer, zoals milieuschade (7 miljard euro) en opstoppingen (4 miljard euro), liggen beduidend lager.

Langzamer rijden in grote steden gaat de samenleving naast veel leed ook veel kosten besparen. Het voelt misschien wat ongemakkelijk om het bij (ernstige) ongelukken over geld te hebben, maar het geeft inzicht in de omvang van verkeersonveiligheid en de sociaaleconomische impact. Wat weten we over deze kosten?

Op 4400 verkeersborden in Amsterdam staat sinds vannacht niet meer maximaal 50, maar 30 kilometer per uur. Na andere Europese steden als Lyon, Madrid, Parijs en Helsinki is ook de hoofdstad overstag: de nieuwe snelheid gaat gelden voor 80 procent van de straten binnen de Ring Amsterdam. Andere grote steden in Nederland zullen snel volgen.

Hoe zit dat in Amsterdam? Vorig jaar waren raakten er 1150 mensen ernstig gewond en kwamen 15 personen om - bij de in totaal bijna 5000 verkeersongevallen. Volgens onderzoeken zou dit door de lagere maximumsnelheid 20 tot 30 procent afnemen.

"Voor mij gaat het echt om de verkeersveiligheid, maar het is goed dat de kosten in beeld worden gebracht", zegt Melanie van der Horst, wethouder Mobiliteit. "Dat is een extra reden om fors meer te investeren in verkeersveiligheid. Bij 30 is de remweg de helft korter dan bij 50, dat maakt een groot verschil in het aantal en ook de ernst van ongelukken."

Kosten bij de burger

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kan niet zeggen wat de snelheidsverlaging in financieel opzicht gaat uitmaken. Wel wijst het onderzoeksbureau erop dat 90 procent van de kosten van verkeersongevallen bij de individuele burger terechtkomen.

"Zorgen voor minder ongelukken, zou je dus een vorm van maatschappelijke lastenverlichting kunnen noemen. Elke euro die in verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd, zoals rotondes, eenrichtingsverkeer of maximaal 30 kilometer per uur, betaalt zich vier keer terug."

"Van 50 naar 30 helpt absoluut voor het gevaar in het verkeer", zegt mobiliteitsdeskundige Geert Kloppenburg. Toch kan het volgens hem nog beter, met name als het gaat om het aantal auto's dat ergens tegelijk is.

"De volgende stappen zijn het verminderen van het volume van vracht-, bestel- en personenauto's, zorgen dat die minder kriskras-bewegingen maken door de hele stad en sturen op tijd en plaats. Waarom moeten alle auto's precies om 08.00 uur tegelijk de stad in? Als je dat goed regelt wordt de stad niet alleen beter bereikbaar, maar ook veel veiliger."

Doorstroom belangrijk

Brengt het verlagen van de snelheid ook kosten met zich mee, afgezien van het aanpassen van bijna 4500 verkeersborden? Bijvoorbeeld door bestelbusjes die er langer over doen om een locatie te bereiken? Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft dat niet berekend, maar kan zich wel vinden het plan.

"Verbetering van de verkeersveiligheid steunen wij, snelheidsverlaging speelt daar een rol in." TLN vindt de doorstroom wel belangrijk en die kan door de verlaging wat meer in de knel komen. Daarom heeft TLN bij de gemeente Amsterdam gelobbyd voor uitzonderingen op doorgaande wegen.