Explosie bij wooncomplex Spijkenisse, omwonenden huis uit

In Spijkenisse is een flinke explosie geweest bij een woning in een appartementencomplex. Dat meldt de politie. Drie mensen zijn uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel: een vanwege glas in de voet en twee vanwege ingeademde rook. Rond het gebouw ligt overal glas.

Veertien bewoners van het complex aan de Lisstraat moeten tijdelijk hun huis uit, omdat gecontroleerd wordt of hun huis nog veilig is. Zij worden opgevangen in de buurt tot ze weer terug kunnen. Er is verder geen brand ontstaan.

Ook in Schiedam, elders in de regio Rotterdam, was er vannacht een explosie bij een woning. Daarbij werd de deur van het huis flink beschadigd, maar er raakte verder niemand gewond.