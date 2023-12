Hunter Biden ook aangeklaagd voor ontduiken belastingen

De Amerikaanse justitie begint een nieuwe rechtszaak tegen Hunter Biden, de zoon van president Biden. Hij moet in Californië voorkomen vanwege het ontduiken van de belastingen.

Biden zou in vier jaar tijd zo'n 1,4 miljoen dollar aan belasting niet hebben betaald. "Hij gaf miljoenen uit aan een extravagante levensstijl in plaats van dat hij netjes zijn belastingaanslagen betaalde", zegt de aanklager. Biden zou negen overtredingen hebben begaan, waarvoor hij in totaal zeventien jaar cel kan krijgen.

Hunter Biden wordt ook in een andere Amerikaanse staat vervolgd. In Delaware staat hij terecht omdat hij een vuurwapen zou hebben gehad terwijl hij dat als drugsgebruiker niet mocht hebben. Hij zegt dat hij onschuldig is.