Vuurwerkbom afgestoken bij woning in Amsterdam

Bij een woning in Amsterdam is vannacht een vuurwerkbom afgestoken. Het raam en het kozijn van het huis zijn flink beschadigd. De bewoner bleef ongedeerd.

Het vuurwerk werd rond middernacht tegen de ruit van de woning geplakt. Het is niet duidelijk wie dat heeft gedaan en met welk motief.

De bewoner woont sinds 2011 in het huis in Amsterdam-West. Tegen stadszender AT5 zegt hij dat hij bijna dagelijks last heeft van buurtbewoners die hem uitschelden vanwege zijn seksuele geaardheid. "Ik durf niet meer alleen te wonen. Ik word uitgescholden en zodra ik de politie bel, zijn ze weg."

De man is erg geschrokken van de vuurwerkbom en heeft aangifte gedaan. "Mijn hond en ik stonden er een halve meter naast", zegt hij. "Ik had geluk dat er gordijnen en lamellen voor het raam hangen, want anders was dit misschien slecht afgelopen."

Dagelijks scheldpartijen

De politie zegt de zaak hoog op te nemen. "Het feit dat je rustig in je woning zit en er zoiets kan gebeuren nemen we heel serieus." Onderzocht wordt of er sprake was van homogerelateerd geweld.

In Amsterdam zijn de afgelopen tijd veel meldingen gedaan van geweld tegen homo's. In stadsdeel Oost hesen bewoners vorige maand een regenboogvlag om hun solidariteit te tonen.