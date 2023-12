Joden vieren feest Chanoeka: 'Feestvreugde met heel veel pijn door oorlog'

Het achtdaagse joodse feest Chanoeka is gisteravond in Nederland begonnen met de nationale viering op de Dam in Amsterdam. Er werd gezongen en gedanst, maar veel aanwezigen zeggen dit jaar een dubbel gevoel te hebben door de oorlog in Gaza en het groeiende antisemitisme in Nederland.

Er klinkt een Hebreeuws lied met een stampende housebeat bij de Dam op het podium terwijl steeds meer mensen aankomen voor de viering van Chanoeka. "Het zijn geen religieuze liedjes, maar vooral vrolijke liedjes" zegt de 26-jarige Alina Ruth Ipatov.

Ze is een Israëlische uitwisselingsstudent die in Amsterdam studeert. Normaal zou ze nu waarschijnlijk met haar familie aan een feestdiner zitten, zegt ze, maar omdat ze nu in Nederland is, is ze naar de Dam gekomen voor de viering. "Dit feest komt op precies het juiste moment. Het gaat over licht brengen, wat met de situatie in Israël wel nodig is."

Lichtjesfeest

Chanoeka, ook wel het lichtjesfeest genoemd, is een achtdaags joods feest dat begon na de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in het jaar 164 voor Christus. Daarbij werd een kandelaar aangestoken en was er maar olie om de kaars een dag te laten branden, maar volgens de vertelling raakte de olie acht dagen lang niet op.

Sindsdien is het een religieus feest waarbij acht dagen achter elkaar iedere dag een extra kaarsje wordt opgestoken. Maar ook niet-religieuze Joden die zich met de Joodse cultuur verbonden voelen, vieren het.

De viering van Chanoeka op de Dam in beeld: