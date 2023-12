Opnieuw spoorstaking in Duitsland, ook treinen vanuit Nederland rijden niet

Het treinverkeer in Duitsland ligt vandaag voor een groot deel plat vanwege een landelijke staking. De machinistenvakbond GDL heeft zijn leden opgeroepen het werk neer te leggen. De staking begon gisteravond om 22.00 uur voor de machinisten die op passagierstreinen rijden. Machinisten in het goederenvervoer begonnen vier uur eerder al met hun werkonderbreking.

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn rekent erop dat de meeste langeafstandstreinen niet zullen rijden vandaag. Zo'n 20 procent van die treinen zou wel nog blijven rijden.

Bij regionale treinen zijn de verschillen per regio groot. In Beieren, dat ook nog steeds kampt met de gevolgen van hevige sneeuwval, rijdt er bijna niets. En in het noordwesten van Duitsland rijden er naar verwachting weer wat meer treinen: daar is de vakbond minder goed vertegenwoordigd. Ook de S-Bahn in verschillende Duitse steden is getroffen door de staking.

Het is de verwachting dat het treinverkeer zaterdagochtend weer normaal rijdt.

Kortere werkweek, meer geld

De machinisten willen dat hun werkweek van 38 uur naar 35 uur per week gaat. Verder willen ze er 555 euro per maand bij, en een fatsoenlijke inflatiecompensatie. Volgens de vakbond moet het werk bij Deutsche Bahn aantrekkelijker worden gemaakt, om zo meer mensen aan te trekken.

Ook het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland ligt grotendeels plat door de staking. Vandaag rijden de ICE International en de intercity naar Berlijn niet, zo meldt NS International. Ook de nachttrein, de Nightjet, rijdt niet. Verder meldt vervoerder Arriva dat de trein tussen Heerlen en de Duitse stad Aken niet kan rijden.

Op het Duitse spoorwegnet is afgelopen jaren meerdere keren gestaakt. Vorige maand nog staakte de vakbond GDL ook voor één dag. De bond heeft toegezegd dat vandaag de laatste stakingsdag is van dit jaar.