Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat programma's maken voor RTL en Videoland. Vanaf het voorjaar van 2024 is hij op zondag wekelijks te zien met een actueel programma vol muziek, staat in een persbericht van RTL.

Gisterenavond meldde het AD op basis van bronnen dat Van Nieuwkerk naar de commerciële zender gaat. Eerder op de avond zei Wilfred Genee in zijn tv-programma Vandaag Inside dat ook.

'Getalenteerde tv-maker'

Mediadirecteur Peter van der Vorst ziet de samenwerking met Van Nieuwkerk wel zitten. "Matthijs is een van de meest getalenteerde tv-makers van Nederland en dus zijn we ontzettend blij met zijn komst. Zijn unieke, bezielende manier van presenteren en zijn oog en oor voor bijzondere talenten, muziek en ontwikkelingen in de samenleving passen perfect bij RTL en onze kijkers."

De 63-jarige presentator begint in januari, staat in het persbericht. "De uitgestoken hand van RTL was hartelijk én direct zeer inhoudelijk. Ze wisten waarvoor ze me voor de komende jaren wilden vragen en ik kon me daar zeer goed in vinden."

Van Nieuwkerk zegt dat er ook wordt gepraat over andere programma's voor RTL en Videoland. "Dat is een prachtig podium voor reportages of portretten bijvoorbeeld. Kortom, we beginnen vanaf januari samen in volle vlucht aan een spiksplinternieuw avontuur. Ik heb het werk gemist."

Angstcultuur

De gevallen tv-ster verdween eind 2022 van de buis, toen hij zijn werk voor BNNVARA neerlegde na het verschijnen van een uitgebreid artikel in de Volkskrant over de angstcultuur bij zijn succesprogramma De Wereld Draait Door. In september dit jaar gaf voor het eerst hij een groot interview in de NRC, waarin hij terugkeek op de onthullingen.

De presentator werkte mee aan een onafhankelijk rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), dat in januari verschijnt. De mediadirecteur van RTL vindt dat Van Nieuwkerk terug kan keren op televisie omdat er "open en goede gesprekken" met hem zijn gevoerd.

RTL is sinds begin dit jaar onderdeel van het Mediapact Respectvol Samenwerken, dat staat voor een veilige werkomgeving in de mediawereld. Het pact gaat onder meer over 'het gesprek met elkaar aangaan'.

"Dat hebben wij gedaan, en dat heeft Matthijs ook gedaan: het gesprek aangaan en leren van wat er mis is gegaan. Hiermee is wat ons betreft de weg vrij voor een rentree op tv. En wij zijn blij dat Matthijs hiervoor het RTL-podium heeft gekozen", zegt Van der Vorst.