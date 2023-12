'Matthijs van Nieuwkerk tekent bij RTL'

Matthijs van Nieuwkerk stapt over naar RTL, meldt het AD op basis van bronnen. Eerder op de avond meldde ook Wilfred Genee in zijn tv-programma Vandaag Inside dat Van Nieuwkerk naar RTL gaat. De commerciële zender gaat het nieuws volgens Genee komende middag bekendmaken.

De NOS heeft Van Nieuwkerks woordvoerder gevraagd om een reactie, maar zij was niet voor commentaar bereikbaar.

Het AD schrijft dat het contract van Van Nieuwkerk ingaat op 1 januari. De 63-jarige presentator zou vanaf april onder meer een zondagavondshow gaan maken waarin met muziek wordt teruggekeken op de afgelopen week.

De gevallen tv-ster verdween eind 2022 van de tv, toen hij zijn werk voor BNNVARA neerlegde na het verschijnen van een uitgebreid artikel in de Volkskrant over de angstcultuur die er heerste bij zijn succesprogramma De Wereld Draait Door. Sindsdien is hij nauwelijks in de openbaarheid getreden.