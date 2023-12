Arrestant overleden na verblijf in politiecel Rotterdam

Een 60-jarige man uit Rotterdam is overleden nadat hij een tijd had vastgezeten in het hoofdbureau van de politie in zijn woonplaats. Dat meldt de politie.

De man was eerder op de dag opgepakt vanwege openbare dronkenschap in Vlaardingen. De politie was naar de man gekomen vanwege een melding van een mogelijke onwelwording.

De politie nam de man mee naar het bureau om hem daar zijn roes uit te laten slapen. Op advies van een arts werd de man om het half uur wakker gemaakt. Bij de laatste controle stelden agenten vast dat de man geen ademhaling had, en begonnen ze met reanimatie. De man is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.