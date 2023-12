Spurs wint weer niet zonder Van de Ven, Newcastle hard onderuit bij Everton

De thuisploeg begon nog sterk in het Tottenham Hotspur Stadium in het noorden van Londen. Al na tien minuten maakte de Argentijnse wereldkampioen Cristian Romero een kopdoelpunt uit een corner.

Oud-Ajacieden in de basis, kopgoal wereldkampioen

Tottenham Hotspur heeft voor de vijfde keer op rij niet gewonnen in de Premier League. Thuis tegen West Ham United werd met 1-2 verloren.

Vroeg in de tweede helft werd dat doelpunt ongedaan gemaakt door Jarrod Bowen. Hij schoot de 1-1 tegen de touwen nadat de bal voor zijn voeten caramboleerde na een schot van oud-Ajacied Mohammed Kudus.

Kudus kwam afgelopen zomer met Edson Álvarez over van Ajax; ook de Mexicaan stond in de basis in Londen.

De Spurs probeerden in de laatste 20 minuten de 2-1 te forceren, onder meer door Braziliaans international Richarlison in te brengen. De bal ging er echter aan de andere kant in.