Gimenez redt Feyenoord in de extra tijd tegen degradatiekandidaat Volendam

Feyenoord was na een week waarin het uit de Champions League vloog en een pijnlijke thuisnederlaag leed tegen het in de eredivisie ongenaakbare PSV hard op weg tegen een nieuwe zeperd aan te lopen. Treffers van topscorer Santiago Gimenez en Igor Paixão voorkwamen ternauwernood dat er puntenverlies werd geleden tegen degradatiekandidaat FC Volendam: 3-1. Beide ploegen hebben een bewogen periode achter de rug. Feyenoord zag door de thuisnederlaag tegen Atlético Madrid het Champions League-avontuur eindigen, waarna in eigen huis ook het competitieduel met koploper PSV verloren ging en titelprolongatie verder uit zicht verdween. De Volendammers, in de eredivisie gedeeld laatste met Vitesse, raakten in korte tijd het bestuur en de complete technische staf kwijt. Michael Dingsdag, die tot aan de winterstop de honneurs waarneemt, zat als interim-hoofdcoach op de bank in De Kuip.

Michael Dingsdag coachend langs de lijn - Foto: ANP

Zonder de geblesseerde Calvin Stengs en Quilindschy Hartman, die tegen PSV aan een botsing met Jordan Teze een lichte hersenschudding had overgehouden, en met de 18-jarige basisdebutant Antoni Milambo ging Feyenoord van kiet af aan op jacht naar de openingstreffer. Rekening Die had Yankuba Minteh na een rush op zijn schoen, maar hij gunde de kans aan topscorer Gimenez. Doelman Mio Backhaus voorkwam de 1-0. Die kwam er even later alsnog na een vlotte Rotterdamse combinatie door het midden die door Quinten Timber werd afgerond. De thuisploeg verzuimde meteen door te drukken en verzandde in gemakzuchtig en slordig aanvalsspel. De rekening volgde in de 31ste minuut. De 19-jarige Lequincio Zeefuik troefde eerst David Hancko af, omspeelde daarna met speels gemak Gernot Trauner en gaf uiteindelijk Justin Bijlow het nakijken: 1-1.

Lequincio Zeefuik (midden) heeft Volendam naast Feyenoord geschoten - Foto: ANP

Feyenoord, dat in de eerste helft een dikke tachtig procent van de tijd de bal had, bleef tevergeefs loeren naar een gaatje in de oranje muur en zocht na drie kwartier onder gefluit vanaf de tribunes de kleedkamers op voor ongetwijfeld een stevige preek van trainer Arne Slot. Luka Ivanusec en Hancko namen kort na rust Backhaus onder vuur, maar die gaf geen krimp. Voor Slot het sein voor een driedubbele wissel. Onder anderen de Japanner Ayase Ueda kwam als extra spits de gelederen versterken. Tijd gaat parten spelen De tijd ging de thuisploeg, die op de ranglijst AZ en FC Twente vlak achter zich weet, steeds meer parten spelen, terwijl bij het fel verdedigende Volendam de hoop groeide dat er tegen alle verwachtingen in wat te halen viel in de De Kuip. Voor de afstandsschoten hoefden de gasten niet te vrezen: die vlogen stuk voor stuk over het doel.

Santiago Gimenez (nummer 29) kopt de 2-1 binnen - Foto: ANP