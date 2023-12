Groningen overwoog 'ruige' maatregelen: sluiting Ter Apel of asielzoekers op bussen

Het dichtgooien van het aanmeldcentrum is dus besproken, maar "het is de vraag of dat lukt want het is een langlopend contract en er is geen alternatief", erkent Paas.

De provincie Groningen heeft nagedacht over het sluiten van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens de Groningse commissaris van de Koning René Paas is de situatie zo uitzichtloos dat dit soort "ruige" oplossingen ter sprake komt.

Een andere onconventionele oplossing die is overwogen, is het boeken van hotelkamers elders in het land om asielzoekers daar vervolgens in bussen naartoe te sturen. "Dat hebben we besproken in de provinciale regiegroep die gaat over opvangplekken. We hebben nagedacht wat we moeten als het echt uit de hand loopt en een van de dingen was: met bussen gaan rijden."

Maar ook dat bleek geen reële optie. "Die bussen vul je dan met mensen die de vreselijkste dingen hebben meegemaakt en die stuur je dan naar plekken waar ze niet welkom zijn."

Dat deze maatregel überhaupt ter sprake kwam, is volgens Paas illustratief voor de "totale frustratie en woede" onder Groningse bestuurders. "We zijn klemgezet door collega-bestuurders in de rest van het land die zeggen: laten we maar even wachten, laten we maar even kijken hoe het loopt. Wij hoeven voorlopig die asielzoekers hier niet."

Spreidingswet 'enige oplossing'

Het is niet voor het eerst dat het bij Ter Apel uit de hand loopt. Mede door krapte aan opvangplekken in het land, raakt het aanmeldcentrum keer op keer overvol. Na eerdere crises werden onder meer afspraken gemaakt over een maximumaantal asielzoekers in Ter Apel. "Dat is mislukt", zegt Paas. Een poging om extra aanmeldcentra elders in het land te openen, liep ook op niets uit "omdat er lokaal weerstand was".

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt tegen Nieuwsuur "niks anders" te kunnen doen "dan met het COA en ambtenaren te blijven praten" over extra opvangplekken. Structurele oplossingen, zoals minder asielinstroom en extra woningen voor statushouders, kosten "ongelooflijk" veel tijd.

Paas: "Dat Van der Burg moet praten als Brugman is kenmerkend voor de situatie. Niemand kan lokale bestuurders dwingen om te doen wat ze eigenlijk niet willen."

Wat Paas betreft is het invoeren van de spreidingswet, die gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te vangen, daarom de enige oplossing. "Die is niet voor niets bedacht."