PSV wint ook van Heerenveen en is met vijftiende zege dicht bij eredivisierecord

PSV heeft ook het vijftiende duel van dit eredivisieseizoen gewonnen. De koploper versloeg middenmoter Heerenveen in het eigen Philips Stadion met 2-0, door doelpunten van Guus Til en Ricardo Pepi.

Het is al de vijftiende zege na evenzoveel wedstrijden voor PSV, nog twee wedstrijden verwijderd van het record van zeventien overwinningen op rij vanaf de start van het seizoen. Dat record is nu nog in handen van het PSV van Guus Hiddink in het seizoen 1987/88.

Tillman vindt Till

Vergeleken bij de gewonnen topper in De Kuip bij Feyenoord afgelopen zondag waren Jordan Teze (nog last van de botsing met Quilindschy Hartman) en Jerdy Schouten (niet wedstrijdfit) er niet bij. André Ramalho en Malik Tillman stonden daarom in de basis bij PSV. Zij zagen Heerenveen in de vijftiende minuut de eerste grote kans missen.

PSV-doelman Walter Benítez miste de bal na een corner, waarna Sven van Beek de bal voor zijn voeten kreeg. Zijn harde inzet ging een meter naast. Een minuut later kreeg Johan Bakayoko een kans aan de andere kant, de Belgische PSV-aanvaller schoot in het zijnet. Het spel golfde in het begin op en neer al hadden de Eindhovenaren duidelijk de overhand in veldspel en balbezit