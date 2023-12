Uitgekochte Brabantse varkenshouder wil op andere plek uitbreiden

Een boerenbedrijf in de gemeente Oisterwijk dat vorig jaar werd uitgekocht om stikstofuitstoot te verminderen, wil in een andere gemeente uitbreiden. Dat meldt Omroep Brabant. Hoewel die gemeente de uitbreiding niet ziet zitten, lijkt het juridisch gezien wel mogelijk.

Een varkenshouderij in Heukelom was vorig jaar september het eerste boerenbedrijf in de provincie Noord-Brabant dat met een zogeheten piekbelastersregeling werd uitgekocht. Dat is een regeling van het Rijk die door de provincie wordt uitgevoerd om de uitstoot van stikstof bij Natura 2000-gebieden te verminderen.

De eigenaren van de varkenshouderij kregen voor hun bedrijf 2,5 miljoen euro van de gemeente Oisterwijk, waar Heukelom onder valt, en van de provincie.

Uitbreiding in andere gemeente

Volgens Omroep Brabant kwam er in oktober van dit jaar bij de gemeente Oosterhout, op zo'n 25 kilometer afstand van Oisterwijk, een verzoek binnen voor de uitbreiding van een bedrijf in Oosteind. Dat staat op naam van een van de twee eigenaren van de varkenshouderij in Heukelom. Voor het bedrijf in Oosteind zijn plannen om een tweede stal te bouwen.

Juridisch gezien lijkt dit mogelijk. Aan de uitkoop in Heukelom is een beroepsverbod verbonden, maar omdat het bedrijf in Oosteind voor de uitkoopregeling al bestond geldt het beroepsverbod niet voor dit bedrijf.

Voor de locatie in Oosteind heeft de eigenaar sinds 2016 een natuurvergunning voor het houden van 3320 varkens. Die vergunning werd niet helemaal gebruikt: de eigenaar vroeg een milieuvergunning aan voor één stal en zette daar 1620 varkens in. In de nieuw te bouwen stal wil hij nog eens 1700 varkens houden, meldt de regionale omroep.

Andere ondernemingen

Volgens de provincie Noord-Brabant was de uitkoopregeling in Heukelom alleen gericht op het terugdringen van stikstof in kwetsbare natuur. In dit geval ging het om de natuurgebieden de Kampina en de Oisterwijkse Vennen. "Er is niet gesproken over andere ondernemingen van de familie", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De provincie werkt aan een intrekkingsbeleid voor zogenoemde 'latente ruimte'. Dat is het verschil tussen het aantal dieren dat je op papier mag hebben en het aantal dat je feitelijk hebt.

De regels schrijven voor dat een gemeente de ongebruikte ruimte kan intrekken als de vergunning voor de bouw van de stal is afgegeven, maar daar na drie jaar nog niks mee is gebeurd. "En dat is hier niet het geval", zegt de woordvoerder. "Hij vraagt nu pas de milieuvergunning aan voor de bouw van de tweede stal."

Volgens de regels

Een woordvoerder van de gemeente Oosterhout geeft tegenover Omroep Brabant toe dat het schuurt dat de eigenaar zijn bedrijf kan uitbreiden, terwijl hij eerder voor 2,5 miljoen was uitgekocht.

"In Oosterhout willen we juist af van intensieve veehouderij. Uitbreiden is in de gemeente bijna niet mogelijk", laat een woordvoerder weten. "Dit is nog geen uitgemaakte zaak. De wethouder kijkt wat kan en moet."

Hoewel het gemeentebestuur geen nieuwe stal met extra dieren wil, mag het juridisch dus wel. "We moeten de aanvraag volgens de regels behandelen, dus dat zullen we ook doen", aldus de woordvoerder.