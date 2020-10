Gewonde bij mishandeling Houten, getuigen spreken over aanval met hakbijl

Bij een geweldsincident in Houten is vanmiddag iemand gewond geraakt. De verdachte van de mishandeling is gearresteerd. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen werd het slachtoffer op straat aangevallen met een hakbijl, meldt RTV Utrecht. De politie kan dit niet bevestigen. Wel zegt de politie dat er waarschijnlijk een wapen is gebruikt.

Na het incident reed de verdachte weg met een auto. Omdat getuigen het kenteken doorgaven aan de politie, kon de verdachte worden gearresteerd.