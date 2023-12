Kamminga helpt Nederland aan eerste goud op EK, Corbeau pakt brons

De 22-jarige in de VS geboren Corbeau had in de ochtenduren al zijn persoonlijk record verbeterd tot 56,85 en knabbelde daar in de finale met 56,66 nog weer een stukje vanaf. Hij pakte zijn eerste individuele medaille op een groot toernooi.

Schouten finishte in 2.16,98 en nam daarmee een voorschot op de Europese titel. Nummer twee Thea Blomsterberg uit Denemarken was 2,6 seconden langzamer.

Tes Schouten plaatste zich zoals verwacht voor de finale van de 200 meter schoolslag, maar reageerde toch vol verbazing nadat ze in haar halve eindstrijd als eerste had aangetikt. Ze had niet alleen het Nederlands record, dat al sinds een jaar in haar handen was met 2.19,19, verbeterd, maar daar ook nog eens maar liefst een dikke seconde vanaf gesnoept.

Thomas Jansen wist zich niet te plaatsten voor de finale van de 200 meter wisselslag, maar kon niettemin terugkijken op een geslaagd optreden. Na zijn vijftiende tijd in de series zwom de 22-jarige allrounder in de halve finales met 1.56,73 een dik persoonlijk record. Dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd: negende, op 0,61 seconde van nummer acht.

Kira Toussaint was bij het vorige EK kortebaan, in 2021 in Kazan, een ware gouddelfster met triomfen op alle rugslagnummers (50, 100 en 200 meter). Een herhaling van dat huzarenstukje zit er niet meer in: de 29-jarige Amstelveense moest in Otopeni in de finale van de 200 meter genoegen nemen met de zesde plaats.

Met nog één baantje van 25 meter te gaan zwom Toussaint op de vierde positie, maar van een eindsprint die haar op het podium zou helpen, kwam het niet meer. Integendeel, de houdster van het Nederlands record met 2.01,26 (twee jaar geleden neergezet in Kazan) zakte juist weg en tikte aan in 2.04,47. Medi Harris uit Wales, die al na 50 meter de leiding greep, veroverde met 2.02,45 de titel.

Toussaint meer een sprintster

Later op de avond onderstreepte Toussaint dat ze toch meer een sprintster is, al liet de titelhoudster zich in haar halve finale op de 50 meter rugslag nipt aftroeven door de Zweedse Louise Hansson: 26,23 om 26,29. De Nederlandse was daarmee iets langzamer dan in de ochtenduren, toen ze 26,15 noteerde.

In het kielzog van haar landgenote bracht de 21-jarige Tessa Giele haar persoonlijk record op 26,54, de vijfde tijd van het halvefinaleveld en dus goed voor een plaats in de eindstrijd van vrijdag.