Bewoners vakantiepark Peter Gillis mogen nog even blijven, recreanten snel weg

Alle bewoners die permanent - en daarmee illegaal - op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel verblijven, mogen in ieder geval tot in de loop van januari op het park blijven wonen. Daarna besluit de gemeente Asten, waaronder Ommel valt, wanneer ze alsnog het park uit moeten. Vakantiegangers moeten wel voor aanstaande zaterdag zijn vertrokken.

Gisteren werd bekend dat Prinsenmeer dicht moet omdat de gemeente bang is dat eigenaar Peter Gillis de vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden. Gillis is uitbater van een reeks vakantieparken onder de naam Oostappen Groep. Hij is ook bekend van de televisieserie Familie Gillis: Massa in Kassa. Eergisteren zond SBS6 de laatste aflevering uit.

In de Wet Bibob staat dat als er een groot risico bestaat dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, de overheid een aanvraag kan weigeren of de afgegeven vergunning kan intrekken. In het kader daarvan deed de gemeente de afgelopen maanden onderzoek naar Gillis' vakantiepark.

De gemeente voerde afgelopen maanden diverse controles uit op het park. Zo werden alle chalets gecontroleerd. Naar aanleiding daarvan verspreidde de gemeente op 3 oktober een brief onder bewoners van het park waarin werd geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Overigens is op het park sowieso geen permanente bewoning toegestaan.

'Niemand hoeft in de kou te staan'

Vanochtend kwamen boze bewoners van het vakantiepark demonstreren bij het gemeentehuis van Asten tegen de sluiting van het park. Daarbij werd ook een tijd lang een wethouder die wilde wegrijden in zijn auto tegengehouden door een groepje demonstranten.

Daarop besloot de gemeente in gesprek te gaan met een aantal bewoners. Hun werd verzekerd dat ze niet per direct het terrein af moeten. "We verwachten wel dat ze op zoek gaan naar nieuwe woonruimte, maar niet op stel en sprong", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Niemand hoeft in de kou te staan."

'Zwaar teleurgesteld'

Hoe het daarna moet is nog niet duidelijk. "De bestemming van het terrein gaat niet veranderen", zegt de woordvoerder. "We zullen in de gaten houden of de eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt. Als blijkt dat er dan toch gewoond wordt, dan krijgt Oostappen dat van ons te horen."

Nu hebben de illegale permanente bewoners nog even respijt gekregen, maar voor de vakantiegangers geldt dat dus niet. Hoe en of de gemeente gaat handhaven is niet duidelijk. "We gaan niet een slot op de deur doen of het gas, water of licht afsluiten", zegt de woordvoerder. "Mensen mogen ook het terrein op en af om spullen te pakken. Wat niet mag is recreëren en er het weekend doorbrengen en vrienden ontvangen bijvoorbeeld."

Eigenaar Peter Gillis zegt in een reactie tegen de NOS "zwaar teleurgesteld" te zijn in de gemeente Asten. Hij zegt dat zijn advocaten het besluit van de gemeente bestuderen en contact zoeken met de gemeente. Hij weet nog niet of hij bezwaar gaat maken tegen de sluiting van het park. "Ik heb vertrouwen dat het goed afloopt en de burgemeester zich menselijk opstelt."