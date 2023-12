Britten beschuldigen Russen van grootschalige politieke hacks

Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt Rusland van het grootschalig hacken van computers en telefoons van Britse politici, ambtenaren, journalisten en maatschappelijke organisaties. Dat zou in 2015 zijn begonnen en tot in dit jaar zijn doorgegaan. "Het doel was het ondermijnen van het vertrouwen in de Britse politiek en gelijksoortige landen", zegt onderminister Docherty van Buitenlandse Zaken.

Volgens zijn ministerie zat daar een hackgroep achter die bekendstaat als zowel Cold River, Star Blizzard als Callisto Group. De groep zou onder een spionage-eenheid van de Russische veiligheidsdienst FSB vallen. De leden deden zich voor als bekenden of medewerkers van de personen die ze benaderden. In het online verkeer met hun slachtoffers stuurden ze spionagesoftware mee, waardoor ze toegang kregen tot gevoelige informatie. Een deel van die informatie werd gelekt op een moment dat dat goed uit leek te komen.

"Ze namen mensen in vooraanstaande posities en organisaties op de korrel, niet alleen politici maar allerlei publieke figuren en instanties", aldus onderminister Docherty. "Met de informatie die ze loskregen mengden ze zich in de Britse politiek."

Zo zouden de Russen in 2019 door het hacken van een lid van het Lagerhuis vertrouwelijke documenten over de handelsbetrekkingen met de VS in handen hebben gekregen. Ook die kwamen op straat te liggen. "Hoewel als gevolg van sommige aanvallen documenten werden gelekt, hebben de pogingen om de Britse politiek en democratie te beïnvloeden geen succes gehad", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.