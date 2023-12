Deens parlement akkoord met verbod op koranverbrandingen

Het Deense parlement heeft ingestemd met een wet die de verbranding van religieuze teksten in boeken verbiedt. In de praktijk komt dat neer op een verbod op koranverbrandingen. Daarover was afgelopen jaar veel onrust ontstaan in het Scandinavische land.

De wet is bedoeld om een einde te maken aan "het systematisch bespotten" van religieuze praktijken, aldus de Deense minister Hummelgaard van Justitie. De wet kon rekenen op 94 stemmen voor en 77 tegen. Acht parlementariërs stemden niet. Officieel verbiedt de wet het "ongepast behandelen" van "teksten die van belang zijn voor een religieuze groep" in de openbaarheid.

De voorgestelde wet kon tijdens het debat op kritiek rekenen van onder meer de rechtervleugel van het parlement. Parlementariërs droegen aan dat Denemarken de wetgeving niet zou moeten veranderen omdat buitenlandse naties aanstoot nemen aan iets wat in Denemarken gebeurt.

Bestorming in Bagdad

In Scandinavische landen komen koranverbrandingen vaker voor en dat leidde eerder tot protesten in moslimlanden. Sinds juli vonden meer dan 500 demonstraties plaats van anti-islam-activisten. Bij een aantal van die demonstraties werden korans in brand gestoken voor de deur van ambassades en moskeeën. Ook waren er verbrandingen in wijken met relatief veel immigranten.

"Dergelijke demonstraties kunnen de Deense banden met andere naties schaden en zijn een probleem voor onze eigen belangen en onze eigen veiligheid", aldus justitieminister Hummelgaard.

Afgelopen zomer leidden berichten over de verbrandingen tot een grote demonstratie bij de Deense ambassade in Bagdad. De betogers probeerden het ambassadegebouw te bestormen in de zwaarbeveiligde Groene Zone in de Iraakse hoofdstad, waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan.

Begin dit jaar moest de Deense ambassade in Turkije op het matje komen nadat bij een protest in Kopenhagen twee korans in brand waren gestoken. Die actie kwam uit de koker van de Zweeds-Deense politicus Rasmus Paludan, de voorman van de extreemrechtse partij Stram Kurs (Harde Lijn).