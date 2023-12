Vijf aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel en witwassen

In een onderzoek naar drugshandel en witwassen hebben de politie en de FIOD doorzoekingen gedaan in verschillende plaatsen in Utrecht en Gelderland. Vijf mannen zijn aangehouden.

De doorzoekingen waren maandag, meldt de politie. Het ging om vier woningen in Utrecht, een bedrijfspand in Houten, een garagebox in Bilthoven en een woning en een bedrijfspand in het Gelderse Meteren. Daarbij werden tientallen kilo's harddrugs, dertien voertuigen en meerdere tonnen aan contant geld gevonden.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De vijf verdachten zitten vast op verdenking van handel in drugs en witwassen. Het gaat om drie mannen uit Utrecht van 33, 50 en 52 jaar oud, een 50-jarige man uit de gemeente West Betuwe en een 51-jarige man uit Zaltbommel, meldt RTV Utrecht.

Volgens de politie probeerde een van de arrestanten nog te vluchten in een auto. Na een korte achtervolging werd zijn auto in Culemborg klemgereden en kon hij alsnog worden gearresteerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.