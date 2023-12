Noodtoestand op de Seychellen na explosie en hevige regenval

Op een ander deel van het eiland ging het rond 02.00 uur plaatselijke tijd mis bij een bouw- en steengroevebedrijf. Daar stonden vier containers met explosieven opgeslagen die door onbekende oorzaak ontploften. Veel gebouwen en huizen in de omgeving zijn vernield en volgens president Ramkalawan zijn er zeker honderd gewonden. Ook de luchthaven van Mahé raakte beschadigd, maar is nog wel in gebruik. Dit zijn beelden van die explosie:

Op het hoofdeiland van de Afrikaanse eilandengroep de Seychellen is de noodtoestand uitgeroepen. Een deel van het eiland Mahé werd vannacht getroffen door een grote explosie op een industrieterrein en een ander deel door extreme regenval, die resulteerde in aardverschuivingen en overstromingen.

President Ramkalawan heeft bewoners van het hoofdeiland bevolen thuis te blijven. "Mijn hart is gebroken en ik weet dat veel gezinnen door de explosie zijn geraakt", aldus de president. "Ik was geschokt toen ik het eiland in zo'n staat zag. Alsof we een oorlog doormaken."

Scholen zijn gesloten en ziekenhuizen zijn alleen open voor noodgevallen. Alleen mensen met essentiële beroepen mogen de deur uit.

De Seychellen zijn een Afrikaanse eilandengroep in de Indische Oceaan ten noorden van Madagaskar, voor de kust van Kenia. De vakantie-eilanden staan bekend om de witte stranden met turquoise zee.