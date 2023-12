Jongen die Baudet aanviel weer vrij, blijft wel verdachte

De 15-jarige jongen die nog vastzat voor de aanval op Thierry Baudet in een Gronings café vorige maand, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte van ernstige mishandeling, zegt het Openbaar Ministerie.

Forum voor Democratie-leider Baudet werd op 20 november met een bierfles op zijn hoofd geslagen tijdens een campagne-evenement. Hij hield er een hoofdwond aan over.

Motief

De jongen uit Groningen werd direct na het incident aangehouden en zat sindsdien vast. Een dag later hield de politie ook een tweede verdachte aan, volgens RTV Noord de tweelingbroer van de eerste. Hij kwam na twee dagen cel vrij en is ook nog verdachte in de zaak.

Welke rolverdeling de broers hadden en wat hun motief was, is niet duidelijk. Het OM heeft gezegd dat er zorgen zijn over hun persoonlijke omstandigheden, maar vanwege hun leeftijd doet het OM daar geen nadere mededelingen over.

Paraplu

Het was de tweede keer in korte tijd dat Baudet werd aangevallen. Een maand voor deze aanval werd de politicus bij een bezoek aan de Universiteit Gent op zijn hoofd geslagen met een paraplu. Hij hield daar toen een lichte hersenschudding aan over en legde zijn campagne een paar dagen stil.