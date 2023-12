Vanavond op tv: Steun Oekraïne brokkelt af • Onhoudbare situatie in Ter Apel • Werkgevers waarschuwen voor verdere loonstijgingen

Steun Oekraïne brokkelt af Politieke verdeeldheid in de VS en interne onenigheid in de EU zijn slecht nieuws voor de westerse steun aan Oekraïne. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw hulppakket voor onder meer Oekraïne geblokkeerd. Het pakket omvat steun ter waarde van 110 miljard dollar (102 miljard euro), waarvan ruim de helft voor Oekraïne is bedoeld. Een pakket van 50 miljard euro van EU-hulp aan Oekraïne is eveneens nog niet goedgekeurd. Ook lukt het de EU-lidstaten niet om voor maart de beloofde munitie te leveren. Zonder Amerikaanse en Europese steun kan Oekraïne onmogelijk zijn oorlogsinspanningen volhouden. zeggen experts. We spreken vanavond met assistent Secretaris-Generaal van de NAVO, David van Weel en verslaggever Gert-Jan Dennekamp.

Onhoudbare situatie in Ter Apel De inspectie Justitie en Veiligheid slaat opnieuw alarm over de situatie in Ter Apel. De brandveiligheid in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers is niet op orde, waardoor mensen niet op tijd kunnen vluchten. Ook zijn er steeds meer incidenten, ook met geweld. De inspectie oordeelt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) snel hulp nodig heeft omdat het het "niet meer alleen kan bolwerken en dringend bijstand nodig heeft". Te gast is René Paas, commissaris van de Koning in Groningen