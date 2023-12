Nieuwe Australische wetten om immigranten ook ná celstraf op te sluiten

De Australische regering heeft in allerijl nieuwe wetten ingevoerd waardoor immigranten zonder visum preventief kunnen worden opgesloten als ze mogelijk een gevaar zijn voor de samenleving.

Het beleid is gericht op migranten die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedendelict, waarop een gevangenisstraf staat van meer dan zeven jaar. Na het uitzitten van hun straf kunnen ze preventief worden vastgezet in detentiecentra als de regering verwacht dat de kans op herhaling groot is.

De wetten werden gisteravond met stoom en kokend water door het parlement geloodst. Het is een reactie op een opzienbarende uitspraak van het Australische hooggerechtshof, dat begin november besloot dat het voor onbepaalde tijd vasthouden van migranten onrechtmatig is.

Visum ingetrokken

De zaak was aangespannen door een staatloze Rohingya-man die in immigratiedetentie werd vastgehouden. De man was als vluchteling naar Australië gekomen en had een tijdelijk visum, maar dat werd ingetrokken nadat hij was veroordeeld voor seksueel misbruik van een 10-jarige jongen.

Na het uitzitten van zijn straf probeerde de regering hem terug naar Myanmar te sturen, maar dat mislukte omdat hij niet over de Myanmarese nationaliteit beschikt. Andere landen wilden de vluchteling niet overnemen, dus werd hij overgeplaatst naar een immigratiedetentiecentrum, waar hij sindsdien voor onbepaalde tijd werd vastgehouden.

Met succes bepleitte hij in het hooggerechtshof dat de Australische regering hiermee zijn grondrechten schendt. Het hof stelde dat hij zijn straf had uitgezeten en dat hij zonder nieuwe rechtszaak niet voor onbepaalde tijd vastgezet kan worden.