Verstappen verwacht in 2024 veel van McLaren: 'Weten welke kant ze op gaan'

Max Verstappen beseft het terdege: nóg een keer zo domineren in de Formule 1 als in 2023 zal bijna onmogelijk zijn. De komende maanden sleutelen de concurrenten namelijk koortsachtig aan hun auto's, met de harde lessen van de afgelopen maanden in hun achterhoofd. "Eenzelfde seizoen draaien, zal bijna onmogelijk zijn. We gaan onze auto natuurlijk nog verder proberen te ontwikkelen, maar de andere teams hebben veel van ons geleerd. Ik hoop niet dat er meer concurrentie zal zijn, maar verwacht dat wel." Dat zei Verstappen, die dit jaar het ene na het andere record verbrak en fluitend voor de derde wereldkampioen werd, woensdagavond in Amsterdam, waar hij zijn vierde nederlaag van het seizoen leed. Virtueel dan.

Max Verstappen rijdt mee in een simrace en moet zijn meerdere erkennen in een 24-jarige ICT'er: Floris Wijers. - NOS

Verstappen was aanwezig bij een zogenaamde simrace, waarin amateurs het op de gameconsole zo nu en dan op mogen nemen tegen 'echte' wereldtoppers. Het is virtueel rijden op hoog niveau. De Nederlandse simracer Floris Wijers, een 24-jarige ICT'er uit Soest, won de Nederlandse Grand Prix van Verstappen met een straatlengte afstand. Meer concurrentie De afgelopen maanden kwam er zo nu en dan een team bovendrijven, dat het Red Bull nog een béétje lastig maakte. Eerst was dat Aston Martin, met een herboren Fernando Alonso. Daarna was dat McLaren en leefde ook Mercedes nog kort op. Ferrari versloeg Verstappen in Singapore. Van welk team verwacht Verstappen volgend jaar het meest? "Dat is heel moeilijk om in te schatten. Elk weekend was het weer een ander team dat zich even goed liet zien. McLaren leek het bijvoorbeeld even helemaal op de rit te hebben, maar had daarna weer een dipje."

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris met Verstappen in Japan - Foto: AFP

Lando Norris en Oscar Piastri maakten namens McLaren bij vlagen veel indruk in 2023. "Ze lijken daar wel te weten welke kant ze op moeten gaan en er werken goede mensen", zegt Verstappen. "Maar ook bij Mercedes zullen ze weer willen winnen en Ferrari weet ook wat ze te doen staat." Dát het moeilijker wordt volgend jaar, staat voor Verstappen wel vast. Het feit dat hij in 2023 vrij geregeld werd afgetroefd in de kwalificatie, is voor hem een waarschuwing. "Het gaat automatisch dichter bij elkaar liggen. Je zag het ook al in de kwalificatie dit afgelopen seizoen: het was niet altijd even makkelijk." Maar dat zijn voor Verstappen allemaal zorgen voor later. Het seizoen 2024 begint eind februari met de testdagen, waarna op 2 maart in Bahrein de eerste race wordt gereden.