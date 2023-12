Santos, de club van Pelé en Neymar, treurt na historische degradatie

Het roemruchtige Santos is voor het eerst in de 111-jarige clubhistorie gedegradeerd uit de Braziliaanse hoogste voetbalcompetitie. De pijnlijke afsluiting op de laatste speeldag van een rampjaar voor de club leidde tot tranen bij spelers en fans in het stadion. De club die aan de hand van de legendarische Pelé tot de top van de wereld behoorde en waar supertalenten als Robinho en Neymar debuteerden, zal komend jaar uitkomen in de Braziliaanse Serie B. In de laatste speelronde van de competitie werd het lot van de club beslecht door een 2-1 nederlaag tegen Fortaleza en zeges van concurrenten Vasco da Gama en Bahia. Palmeiras kroonde zich op de laatste speeldag tot kampioen van Brazilië. In het stadion Vila Belmiro lagen de spelers van Santos huilend op het veld. Vanaf de tribunes werd met vuurwerk gegooid, politie en beveiligers konden rellen in het stadion voorkomen. Daarbuiten ging het vervolgens mis.

In de straten rond Vila Belmiro werden auto's en bussen door ontevreden fans vernield en in brand gestoken. Daarbij brandde ook de auto van de Colombiaanse Santos-speler Stiven Mendoza uit, melden Braziliaanse media. Successen met Neymar en Pelé Santos gleed in de afgelopen jaren snel af. De laatste hoofdprijs dateert uit 2011. Toenmalig wonderkind Neymar leidde zijn club naar winst in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Na de laatste topnotering in 2019 (2e) ging het minder, maar degradatie leek voor een club van het formaat Santos onmogelijk. Ooit werd de club in het zwart en wit gezien als één van de beste van de wereld. De gloriejaren kwamen in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, gelijk opgaand met de opmars van Pelé, die op zijn vijftiende debuteerde in het shirt van Santos dat hij negentien jaar zou dragen.

Neymar en Pelé bij de viering van het 100-jarig bestaan van Santos - Foto: AFP