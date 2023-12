Inspectie: situatie in Ter Apel onveilig en onhoudbaar, COA kan het niet aan

"Er moet voorzien worden in een adequate verblijfsmogelijkheid waar mensen veilig zijn, zich veilig voelen en waar de brandveiligheid op orde is. De COA-medewerkers doen al maanden wat ze kunnen maar nu wordt bijna het onmogelijke van hen gevraagd", vertelt Hans Faber van de inspectie Justitie en Veiligheid.

De asielzoekers overnachten veelal in wachtruimtes. Begin vorige maand luidde de inspectie ook al de noodklok vanwege de situatie in Ter Apel, de leefomstandigheden waren er "uiterst kritiek".

De inspectie Justitie en Veiligheid slaat opnieuw alarm over de situatie in Ter Apel. De brandveiligheid in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers is niet op orde, waardoor mensen niet op tijd kunnen vluchten. De inspectie vindt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) snel hulp nodig heeft.

Aantal incidenten groeit

Binnen de hekken van het COA-terrein groeit het aantal incidenten met de dag. Zo is gebleken dat een groep van zo'n 200 tot 250 mensen zorgt voor flinke overlast.

Dat blijkt ook uit een recent GGD-rapport dat in handen is van EenVandaag. In het rapport staat dat er onder meer sprake is van methadongebruik. Verder moeten bewoners op vieze matrassen in de wachtruimtes slapen, is er geen mogelijkheid voor wassen van kleding en worden asielzoekers bij binnenkomst niet gescreend op ziektes, zoals tuberculose.

In het rapport worden de uitkomsten van een observatiebezoek beschreven, dat de GGD Groningen deed op verzoek van burgemeester Velema van Westerwolde.

De inspectie van Justitie en Veiligheid roept op om het COA Ter Apel van bijzondere bijstand te voorzien. Op die manier kan er zo snel mogelijk passende opvang geregeld worden. Ook wil de inspectie dat gemeenten en provincies buiten Groningen beter gaan samenwerken met het Rijk.