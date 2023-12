Erdogan in Athene om banden aan te halen met de Grieken

De Turkse president Erdogan is aangekomen in Griekenland voor een werkbezoek, dat is bedoeld om de banden met Athene aan te halen. Op het programma staan ontmoetingen met de Griekse premier Mitsotakis en president Sakellaropoulou. Meerdere ministers vlogen met de Turkse president mee naar de Griekse hoofdstad.

De gesprekken moeten leiden tot een gezamenlijke verklaring over een waaier aan onderwerpen, zoals migratie, landbouw en toerisme. Verwacht wordt dat Griekenland over de brug zal komen met een zevendaags toeristenvisum voor Turken die de Griekse eilanden willen bezoeken, als blijk van goede wil.

Militaire schepen

De diplomatieke relatie tussen Griekenland en Turkije is van oudsher gespannen, onder andere vanwege het decenniadurende conflict rond Cyprus. De afgelopen jaren was er gesteggel over onder meer de soevereiniteit van de eilanden in de Egeïsche Zee en de exploitatierechten van olie- en gasvelden.

In 2020 kwam dat voor het laatst tot een escalatie. In dat jaar stuurden beide NAVO-lidstaten militaire schepen richting het Griekse eilandje Kastellorizo in de Middellandse Zee, waar vermoedelijk een grote voorraad gas ligt opgeslagen. De EU schaarde zich in het dispuut achter Griekenland en dreigde Turkije met sancties.

Hulp na aardbeving

De relatie verbeterde dit jaar enigszins toen Griekenland hulp naar Turkije stuurde, na de verwoestende aardbeving in februari.

Erdogan had vorig jaar nog gezegd geen interesse te hebben in gesprekken met Mitsotakis, maar het bezoek van vandaag is de derde keer dat hij diplomatiek overleg heeft met de Griekse premier. Als het de landen lukt de banden aan te halen, betekent dat vermoedelijk ook een verbetering in de diplomatieke relatie tussen Turkije en de Europese Unie.