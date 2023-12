Prinses Amalia viert 20e verjaardag, RVD deelt foto

Dit jaar is gekozen voor een oude foto uit december 2022 waarop Amalia geheel in het zwart gekleed gaat, gemaakt in Paleis Noordeinde in Den Haag. Andere beelden van deze fotosessie, gemaakt door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk, waren eerder al gedeeld. De RVD heeft niet duidelijk gemaakt hoe de kroonprinses haar verjaardag viert, omdat dit een privéaangelegenheid is.

Studie

Sinds 2022 studeert Amalia Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. In haar vrije tijd is ze druk met paardrijden, zingen en tennis.

Vanwege haar studie zag ze af van een uitkering, waar ze als troonopvolgster wel recht op heeft. Toch voerde ze de afgelopen twaalf maanden een aantal taken uit die bij haar functie horen. Dat doet ze volgens de RVD zolang haar studie dat toelaat.

Zo ging ze afgelopen januari met haar ouders naar onder meer Aruba en Sint-Maarten, om kennis te maken met dat deel van het Koninkrijk. Ook was ze aanwezig bij fotosessies en Koningsdag.

Beveiliging

Vorig jaar werd bekend dat Amalia streng beveiligd wordt. De prinses had te maken met "ernstige bedreigingen" en kon volgens het koningspaar het huis niet meer uit.

Ze verliet daarom ook haar studentenhuis in Amsterdam. Tijdens het bezoek aan Sint-Maarten vertelde prinses Amalia dat ze het "erg moeilijk had" met de situatie. Ook zei ze haar studentenleven te missen.

In augustus van dit jaar werd bekend dat er een 40-jarige man was gearresteerd in de zaak. Hij zou de kroonprinses hebben willen ontvoeren of vermoorden, aldus justitie. De RVD kon niet zeggen of de aanhouding gevolgen had voor de beveiliging. Ook het OM kon toen niet zeggen of die man de reden was voor de zwaardere beveiliging. Inmiddels is de man niet meer verdachte in de zaak.