Skateboardster Jacobs heeft trauma Tokio afgeschoren: 'Wil gewoon naar Parijs'

Candy Jacobs testte positief op corona en kon zodoende niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Kort nadat ze het verdict gekregen had, gaf ze uitleg vanuit haar isolatie in een Japans coronahotel:

"Ik heb er meer last van gehad dan ik zou willen", vertelt Jacobs. "Ik ben al een keer teruggeweest, dus het is langzaam wel een beetje bedaard. Tokio zal niet mijn favoriete stad worden. Aan de andere kant vind ik het ook een prachtige stad, met heel lieve mensen en lekker eten."

En toen kwam het bericht: positief. In plaats van te schitteren op haar board, zat Jacobs tien dagen gevangen op een Japanse hotelkamer. Het protocol voor coronabesmettingen was onwrikbaar en wreed. Zeker tijdens de Spelen.

Tweeënhalf jaar geleden zou een droom uitkomen voor Jacobs. Stralend poseerde ze in het olympisch dorp voor de olympische ringen. Ze verheugde zich op de openingsceremonie, waar haar maatje Keet Oldenbeuving de vlag zou dragen. Ze kon niet wachten om haar skills te laten zien in het olympische skatepark.

Inmiddels zit Jacobs weer "lekker in haar hummetje". "Het heeft gewoon effe geduurd. Mijn lichaam doet het, mijn geest is weer een beetje paraat. Ik wil gewoon naar Parijs. En ik heb ook een kans."

Zelf filmde ze de eentonigheid op haar hotelkamer in Tokio, waarbij ze geen moeite deed haar verdriet te verbergen. Ook het moeizame opkrabbelen werd gefilmd in 'Candy: a skater's mind' van documentairemaker Ruud Lenssen.

Hoewel de weg naar Parijs gecompliceerd is, kan Jacobs komend weekend bij de WK een grote slag slaan. Voor de WK keert ze terug naar Tokio, de plek waar ze in 2021 had willen schitteren.

"Zolang ik in een fijn hotel zit, waar de deuren en ramen gewoon open kunnen, ben ik snel tevreden. Maar het blijft een beetje dubbel. De afgelopen dagen heb ik mensen met snotneuzen even gemeden. Ik ga er met een gerust gevoel heen. Ik heb er gewoon zin in."

Strak jasje

Deze maandag was Jacobs alleen in het World Skate Park aan de Tramkade in Den Bosch. De andere Nederlandse toppers zaten in Brazilië voor de Super Crown, het 'wereldkampioenschap' van de lucratieve Street League.

Waar voor veel sporters de Spelen het summum zijn, geldt dat minder voor skateboarders. "Er was best wel wat weerstand in het begin. Er zal altijd een underground of een core scene blijven bestaan. De straten blijven altijd aantrekkelijk voor ons. Als ik een trappetje zie, ga ik er met een trucje vanaf. Dat zal nooit verdwijnen. Het is een ander jasje en soms zit het een beetje strak. Maar de Spelen zijn gewoon vet."