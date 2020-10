Ulissi sprint naar ritzege Giro, Almeida loopt iets uit op Kelderman

Na de zware rit van gisteren stond er vandaag voor het peloton een eenvoudigere etappe op het programma. De weg was nagenoeg vlak, maar in de slotfase doemden er toch nog twee venijnige klimmetjes op.

De kopgroep begon met een voorsprong van minder dan een minuut aan de eerste helling (vierde categorie). In het nerveuze peloton werd er gestreden om de beste plekken. Veel renners wilden vooraan zitten aan de voet van de eerste beklimming.

Sprinters lossen

Sprinter Arnaud Démare, viervoudig etappewinnaar deze Giro, kon bergop het tempo van Bora niet meer volgen en moest lossen. In de afdaling lukte het de Fransman weer aan te sluiten bij de groep-Sagan.

Het uitgedunde peloton had de koplopers op zeventien kilometer van de finish te pakken. Ruben Guerreiro, de leider in het bergklassement, deed op de laatste klim nog even zijn best voor de bergpunten. De Portugees liet zich daarna terugzakken in de groep favorieten.

Sagan en opnieuw Démare hadden de groep met favorieten bergop moeten laten gaan en het lukte beide sprinters niet meer om terug te keren. In de sprint was Ulissi, die in zijn carrière al zeven keer een etappe won in de Giro, de snelste.