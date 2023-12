KNVB voorzichtig positief: 'Dalende lijn bij incidenten in voetbalstadions'

De tijd van massaal bekers bier op het veld gooien in voetbalstadions lijkt voorbij. Voetbalbond KNVB zag de afgelopen maanden een duidelijk dalende lijn in het aantal stilgelegde duels in het betaalde voetbal.

In september moest 26 keer een wedstrijd worden stilgelegd, in oktober was dat aantal al meer dan gehalveerd naar 11 en in november daalde het nog verder naar 6, vertelt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, woensdagavond in Langs de Lijn En Omstreken.

"Het is goed om te weten waar we vandaan komen. Toen we de beslissing namen, afgelopen april, waren er in de periode daarvoor vier spelers geslagen of geraakt met spullen", aldus Bluyssen. "Spelers konden niet fatsoenlijk een corner nemen of ingooien. Ook journalisten, cameramensen en fotografen konden niet normaal hun werk doen."