Senaat VS blokkeert miljardensteun voor Oekraïne en Israël

Van de 100 senatoren stemden er 49 voor behandeling van de wet, dat waren er 11 te weinig om het pakket erdoor te krijgen. De Republikeinen in de Senaat stemden tegen omdat ze in ruil voor hun steun strengere asielmaatregelen willen, in het bijzonder bij de grens met Mexico. In het pakket zit al 20 miljard dollar om de maatregelen bij de grens op te schroeven, maar voor de Republikeinen gaat dat niet ver genoeg.

De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw hulppakket voor onder meer Oekraïne geblokkeerd. Het pakket omvat steun ter waarde van 110 miljard dollar (102 miljard euro), waarvan ruim de helft voor Oekraïne is bedoeld. De rest van het geld was onder meer bestemd voor Israël, de Gazastrook en Taiwan.

De vraag is wel hoelang dit allemaal gaat duren. President Biden zegt dat er een akkoord moet zijn voor het kerstreces op 15 december, omdat Kyiv anders in de problemen komt."

"De uitslag van deze stemming wil niet zeggen dat het nu is afgelopen met de Amerikaanse steun voor Oekraïne. Het is een politiek schaakspel. De komende tijd zullen er nieuwe voorstellen komen van de Republikeinen en Democraten voor aanpassingen van dit steunpakket. Daar wordt dan weer over gestemd.

In de Senaat stemde ook de onafhankelijke senator Bernie Sanders tegen het hulppakket. Die kiest vaak de lijn van de Democraten, maar in dit geval stemde hij mee met de Republikeinen omdat hij het niet eens is met de steun voor Israël.

"Ik geloof niet dat we ruim 10 miljard dollar moeten uittrekken voor de rechts-extremistische regering van premier Netanyahu", zei de senator en oud-presidentskandidaat uit Vermont. Sanders noemt het optreden van Israël in de Gazastrook immoreel en in strijd met het internationaal recht. "De Verenigde Staten mogen niet medeplichtig zijn aan deze acties."

De aanloop naar de stemming was al tumultueus. Deze week liep een geheime briefing met senatoren over Oekraïne uit op een schreeuwpartij en zeker twaalf Republikeinen verlieten de bijeenkomst voortijdig.

Geschenk voor Poetin

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, zei voor de stemming dat hij wil proberen de impasse te doorbreken. Hij nodigde de Republikeinen uit om met aanpassingen te komen, waarna er opnieuw over het miljardenpakket kan worden gestemd. Wanneer een en ander zou moeten gebeuren, is nog niet duidelijk.

Duidelijk is dat de Democraten haast hebben. "Dit kan niet wachten", zei president Biden voorafgaand aan de stemming. Hij zei dat de Republikeinen "spelletje spelen met onze nationale veiligheid" en noemde hun houding een "geschenk" voor de Russische president Poetin. Ook zei hij dat de geloofwaardigheid van de VS op het spel staat.

"Als wij Oekraïne niet steunen, wat gaat de rest van de wereld dan doen", vroeg Biden zich af. De president toonde zich wel bereid om op het gebied van migratie toezeggingen te doen om de Republikeinen tegemoet te komen. Daarbij moet hij ook rekening houden met het Huis van Afgevaardigden, dat ook over het steunpakket moet stemmen. De Republikeinen hebben daar de meerderheid en zijn nog sceptischer dan de senatoren over steun aan Oekraïne.

Zorgen in Kyiv

De VS is de belangrijkste militaire bondgenoot van Oekraïne en de uitkomst van de stemming zal de zorgen in Kyiv verder vergroten. Zo is een pakket van 50 miljard euro van EU-hulp aan Oekraïne eveneens nog niet goedgekeurd. Ook lukt het de EU-lidstaten niet om voor maart de beloofde munitie te leveren.

En dan werpen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november volgend jaar hun schaduw vooruit. In Kyiv, maar ook bij het NAVO-hoofdkantoor in Brussel, is de vrees dat Donald Trump terugkeert als president en dat hij de Amerikaanse steun aan Oekraïne zal intrekken.

De NAVO is bang dat de steun aan Oekraïne langzaam afbrokkelt, is te zien in deze video van Nieuwsuur: