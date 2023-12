Personeel Ben & Jerry's Hellendoorn legt werk 24 uur neer

Medewerkers van de ijsfabriek van Ben & Jerry's in Hellendoorn leggen vandaag voor 24 uur het werk neer. Dat doen ze uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao bij hun moederbedrijf Unilever.

In de fabriek werken zo'n 180 medewerkers, die wachten op een nieuwe cao. De huidige liep af op 1 april. Na maanden van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgever is er nog geen overeenstemming bereikt over nieuwe afspraken.

Ultimatum

De vakbonden FNV en CNV willen dat de inflatie gecompenseerd wordt met veertien procent meer loon over één jaar. De werkgever wil echter niet verder gaan dan negen procent extra loon over de komende twee jaar.

De vakbonden stelden eerder al een ultimatum, maar daarop kwam geen antwoord. Vorige week staakte het personeel ook een aantal uur, meldt RTV Oost. Die actie leverde geen resultaat op. Daarom gaat de ijsfabriek nu voor een etmaal dicht.

Als daarna nog steeds geen beweging in de onderhandelingen zit, sluit FNV nieuwe acties niet uit.

Eindbod

Unilever betreurt de actie, zegt een woordvoerder. Volgens het bedrijf is eind september een goed eindbod gedaan, waarbij "balans is gevonden tussen het blijven van een goede en aantrekkelijke werkgever, en duurzame bedrijfsvoering voor Unilever." Het bedrijf respecteert de staking wel en zegt altijd open te staan voor een gesprek. "Naar onze mening zijn acties nooit een oplossing", aldus de woordvoerder.